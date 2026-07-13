В Шатковском округе открыли отремонтированные подъезды к селам Ключищи и Чистое Поле

В Шатковском муниципальном округе приняты в эксплуатацию две обновлённые подъездные дороги к сёлам Ключищи и Чистое Поле, сообщило Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Оба объекта приняли члены государственной комиссии; работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Дорога к селу Ключищи имеет длину 1,5 км. На участке расчистили полосу отвода от кустарников и растительности, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины щебнем и установили обновлённые дорожные знаки. Стоимость контракта составила 28,8 млн рублей. В Ключищах проживают свыше 60 человек и около 50 дачников; в селе находятся школа и другие социальные объекты. По этой трассе ежедневно курсируют школьный автобус, скорая помощь и пожарные машины.
Ремонт участка, ведущего к селу Чистое Поле, охватил более 2 км дорожного полотна; стоимость работ — 37,5 млн рублей.
Обе дороги примыкают к межмуниципальной трассе Шатки-Лесогорск-Большой Макатем, которая была полностью отремонтирована в 2022 году и до сих пор находится на гарантии. Вдоль этой магистрали расположены девять населённых пунктов: в прошлом году подъезды к Полетаевке и Елховке были обновлены, в планах — ремонт подъезда к Корино.
«Качественные подъезды к селам — это безопасность детей, которые ездят в школу, доступность медицинской помощи для жителей и возможность развития сельских территорий. Мы продолжаем системную работу по приведению в порядок дорог к социальным объектам в рамках национального проекта», — отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.