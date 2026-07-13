В Шатковском округе открыли отремонтированные подъезды к селам Ключищи и Чистое Поле

Обе дороги примыкают к межмуниципальной трассе Шатки-Лесогорск-Большой Макатем, которая была полностью отремонтирована в 2022 году и до сих пор находится на гарантии. Вдоль этой магистрали расположены девять населённых пунктов: в прошлом году подъезды к Полетаевке и Елховке были обновлены, в планах — ремонт подъезда к Корино.