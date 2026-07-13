В Самаре открыли памятник святому царю-страстотерпцу Николаю II

«Открытие приурочили к празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а также ровно 122 года назад, в июле 1904 года, Николай II посетил Самару. Он молился в кафедральном соборе Христа Спасителя и благословил воинов, отправлявшихся на Русско-японскую войну», — говорится в сообщении.