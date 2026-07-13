В Красноярске с начала года в краевую больницу поступили 5 пациентов-долгожителей

«Эта категория пациентов, независимо от того, с чем они к нам обращаются, требует особого внимания. Уже на первых этапах взаимодействия в приемном отделении мы понимаем, что эти пациенты идут вне очереди, особым потоком. В силу возраста каждая минута для них имеет другую ценность», — рассказал заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи ККБ Андрей Газенкампф.