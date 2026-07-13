В Красноярске с начала года в краевую больницу поступили 5 пациентов-долгожителей

С начала 2026 года в приемное отделение Красноярской краевой клинической больницы поступили 5 пациентов, которым уже исполнилось больше 100 лет.
Все они обратились за помощью по экстренным показаниям, с острыми состояниями. Врачи отмечают, что пациентам удалось вовремя оказать необходимую медицинскую помощь. В больнице рассказали, что долгожители, несмотря на возраст, были в ясном уме, самостоятельно общались с врачами и сохраняли позитивный настрой.
«Эта категория пациентов, независимо от того, с чем они к нам обращаются, требует особого внимания. Уже на первых этапах взаимодействия в приемном отделении мы понимаем, что эти пациенты идут вне очереди, особым потоком. В силу возраста каждая минута для них имеет другую ценность», — рассказал заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи ККБ Андрей Газенкампф.
По словам врача, таких пациентов называют хрупкими. Им важны не только быстрая медицинская помощь и внимание к состоянию здоровья, но и поддержка со стороны персонала. Эмоциональное сопровождение для людей такого возраста играет большую роль, поэтому врачи и медсестры уделяют этому особое внимание.