Первые данные о станциях четвертой линии метро и сроках ее строительства озвучили в Минске

Что известно о станциях четвертой линии метро в столице Беларуси и сроке ее строительства. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил директор института «Минскметропроект» Михаил Рудько.
По его словам, трасса четвертой линии метро в основном пройдет по второму транспортному кольцу Минска. Ее общая протяженность при учете веток съездов и подъездов к новому депо окажется примерно 27 километров.
— Как и предполагалось, она будет иметь 15 — 17 станций, шесть из них станут пересадочными, — уточнил Михаил Рудько.
На стартовом участке четвертой линии метро протяженностью около 4 километров, будут три станции: «Максима Богдановича» (пересадочная), «Старовиленский шлях», «Веснянка». Подготовку к строительству кольцевой линии планируют начать до конца 2026 года.
При оформлении станции «Максима Богдановича» будет использована интерьерная концепция со стихотворениями поэта, которые будут воплощены в камне и металле. Станция «Старовиленский шлях» отразит современный подход к городской архитектуре. При оформлении станции «Веснянка» используют концепцию, учитывающую ощущение прихода весны. Будут преобладать светлая палитра, сдержанная декоративность.
Директор «Минскметропроекта» обратил внимание, что изначально обслуживать подвижной состав будет «Слуцкое» электродепо на улице Асаналиева. Но при учете возросшего числа новых электропоездов позднее на территории завода отопительного оборудования на улице Тимирязева построят новое современное депо.
Как отметил Рудько, четыре основных пусковых участка будут построены поэтапно, очередность их строительства обсуждается:
— Отправные точки их соприкасания — Партизанский проспект (станции «Партизанская» или «Тракторный завод»), ЖК «Минск-Мир» («Аэродромная»), улицы Харьковская и Долгобродская.
По его словам, второй участок вероятнее всего пойдет в сторону Дражни, на нем будет пересадка на станцию метро «Академия наук». Здесь необходима будет сложнейшая реконструкция, а Московская линия метро будет работать без остановки.
Ранее «Минскметропроект» назвал улицы, где появятся первые станции новой линии метро.
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