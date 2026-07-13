Технопарк «Амур» в Хабаровске хотят открыть раньше срока

Строительство технопарка «Амур» в Хабаровске планируют завершить раньше первоначально установленного срока. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Изначально ввод объекта был запланирован на декабрь 2028 года, однако сейчас власти ставят задачу закончить строительство уже в 2027-м.
«Создаем для ИТ-специалистов — программистов, дизайнеров, инженеров — новые рабочие места: строим технопарк “Амур” в Хабаровске», — написал Дмитрий Демешин в своем канале в МАХ.
По словам главы региона, сейчас многие IT-компании и разработчики вынуждены арендовать помещения, которые не всегда отвечают их потребностям. Новый технопарк должен стать площадкой с готовой инфраструктурой для развития технологического бизнеса.
«Будут созданы высокопроизводительные рабочие места, чтобы наши талантливые ребята не уезжали, а оставались в регионе», — отметил губернатор.
В технопарке планируют разместить представителей IT-сферы и креативных индустрий. По замыслу властей, развитие этих направлений позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет края.
Ранее создание индустриальных и технологических парков на Дальнем Востоке было обозначено как одна из задач развития технологического бизнеса в регионе.