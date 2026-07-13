Московские компании представили микроэлектронику на выставке «Иннопром»

Производители микроэлектроники из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представили свою продукцию на Международной промышленной выставке «Иннопром». Она проходила с 6 по 9 июля в Екатеринбурге в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
«Сейчас здесь около 50 компаний выпускают микроэлектронную продукцию, которая замещает импортные аналоги. Представленные на стенде правительства Москвы разработки являются критически важными для создания полной технологической цепочки в отрасли. Среди них — продукция фотоники, чистые материалы и телекоммуникационное оборудование», — отметил Максим Ликсутов.
Например, компания «НИИМЭ» продемонстрировала линейку особо чистых материалов для микроэлектроники: фоторезисты, травители и антиотражающие покрытия. Московский центр фотоники показал отечественную фотонную интегральную схему со скоростью передачи данных более 100 Гб в секунду при пониженном энергопотреблении.
На стенде также можно было увидеть интеллектуальный сетевой адаптер. Это умное устройство, которое позволяет увеличить производительность серверов и систем хранения данных в крупнейших дата-центрах с колоссальной вычислительной мощностью. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего на 16-й Международной промышленной выставке «Иннопром» столица представила более 50 уникальных разработок в ключевых отраслях.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.