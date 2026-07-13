Московские компании представили микроэлектронику на выставке «Иннопром»

На стенде также можно было увидеть интеллектуальный сетевой адаптер. Это умное устройство, которое позволяет увеличить производительность серверов и систем хранения данных в крупнейших дата-центрах с колоссальной вычислительной мощностью. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего на 16-й Международной промышленной выставке «Иннопром» столица представила более 50 уникальных разработок в ключевых отраслях.