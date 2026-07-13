Школьники осваивают профессии на предприятиях «Эн+ Тепло Волга»

Ребята старше 14 лет могут попробовать себя в разных специальностях, начиная от помощников делопроизводителя до специалистов по оцифровке архивов и благоустройству территории. Школьники могут познакомиться с особенностями корпоративной среды и изучать различные профессиональные задачи.