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Школьники осваивают профессии на предприятиях «Эн+ Тепло Волга»

Школьники осваивают профессии на предприятия энергетической сферы на предприятиях «Эн+ Тепло Волга».

Источник: Живем в Нижнем

Школьники осваивают профессии энергетической сферы на предприятиях «Эн+ Тепло Волга». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Ребята старше 14 лет могут попробовать себя в разных специальностях, начиная от помощников делопроизводителя до специалистов по оцифровке архивов и благоустройству территории. Школьники могут познакомиться с особенностями корпоративной среды и изучать различные профессиональные задачи.

Впечатлениями от работы на предприятии поделился 16-летний Артем Кучеров, который во время летней подработки хочет накопить на обучение в автошколе.

«Для меня это первый опыт работы. Сейчас я работаю с архивом: оцифровываю данные и переношу их в специальную программу», — рассказал Артем.

В компании отмечают, что поддержка инициативной молодежи влияет на формирование кадрового резерва для всей энергетической сферы. Подростки могут заработать первые деньги и учатся работать в команде.

Напомним, топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июля представили в Нижнем Новгороде.