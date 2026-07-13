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Женщина и ребенок погибли при пожаре на западе Красноярского края

Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины и малолетнего ребенка в результате пожара в селе Тарутино Ачинского округа, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины и малолетнего ребенка в результате пожара в селе Тарутино Ачинского округа, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю.

Трагедия произошла 11 июля в жилом доме на улице Вокзальная. Тела 28-летней женщины и ее 6-летнего сына обнаружили с признаками отравления угарным газом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.