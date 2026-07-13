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В Красноярском крае за выходные штрафы получили девять мотоциклистов-нарушителей

В минувшие выходные сотрудники мотовзвода красноярского полка ДПС провели профилактический рейд в поселках Манский, Усть-Мана и в городе Дивногорске. Инспекторы.

В минувшие выходные сотрудники мотовзвода красноярского полка ДПС провели профилактический рейд в поселках Манский, Усть-Мана и в городе Дивногорске. Инспекторы проверили более 60 транспортных средств и составили более 20 административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярска. Особое внимание правоохранителей было приковано к водителям мототехники. К ответственности привлечены 9 мотоциклистов. Двое из них управляли транспортом, не имея водительского удостоверения. Мотоциклы этих нарушителей были эвакуированы на спецстоянку, уточнили НИА Красноярск. Инспекторы напоминают мотоциклистам о необходимости строгого соблюдения ПДД и призывают всегда иметь при себе полный пакет документов, необходимых водителю. Профилактические рейды по выявлению подобных нарушений будут проводиться регулярно на протяжении всего летнего сезона, отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярска.