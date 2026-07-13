Первышов предложил опросить тамбовчан о том, вводить ли схему «чет-нечет» на АЗС

«Тогда мы руководствовались мнениями и цифрами, что в Тамбовской области на учете находится 600 тыс. автомобилей — гораздо меньше, чем в соседних регионах, где эта цифра переваливает за 1 млн. Неделю назад ряд частных заправок имели запас топлива и работало больше АЗС».