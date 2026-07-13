Нижегородские ученые открыли новый подход к терапии болезни Альцгеймера

Новый подход к терапии болезни Альцгеймера предложили ученые Института биологии и биомедицины (ИББМ) Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Ученые использовали препарат некростатин-1 для блокировки одного из типов гибели нервных клеток — некроптоза. Современные исследования доказывают, что этот вид вносит значимый вклад в гибель нейронов при развитии заболевания. Курсовое применение препарата у стареющих мышей с семейной формой болезни Альцгеймера предотвращало развитие неврологических нарушений, поддерживало нормальный уровень двигательной активности и состояние тканей головного мозга.
«Процессы, приводящие к гибели клетки, развиваются поэтапно, каскадами. Препарат блокировал эти процессы на первой стадии. Мы вводили некростатин-1 мышам с полугода, в этом возрасте у используемой нами линии животных появляются первые признаки нейродегенерации и когнитивных нарушений. Через три месяца лечения мыши проходили обучение в лабиринте для оценки их памяти, а также ряд других тестов. В результате животные хорошо себя чувствовали, быстрее учились и лучше запоминали лабиринт, чем контрольная группа, не получавшая препарат», — подчеркнула автор исследования, профессор кафедры нейротехнологий ИББМ ННГУ Елена Митрошина.
Биологам предстоит выяснить долгосрочные последствия терапии некростатином-1 и изучить поведение выживших клеток мозга. Они планируют провести эксперименты с новыми режимами введения препарата. Ученых интересует, какое влияние на развитие нейродегенерации у пожилых мышей будет оказывать стресс и как это отразится на эффективности терапии.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.