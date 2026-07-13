Нижегородские ученые открыли новый подход к терапии болезни Альцгеймера

«Процессы, приводящие к гибели клетки, развиваются поэтапно, каскадами. Препарат блокировал эти процессы на первой стадии. Мы вводили некростатин-1 мышам с полугода, в этом возрасте у используемой нами линии животных появляются первые признаки нейродегенерации и когнитивных нарушений. Через три месяца лечения мыши проходили обучение в лабиринте для оценки их памяти, а также ряд других тестов. В результате животные хорошо себя чувствовали, быстрее учились и лучше запоминали лабиринт, чем контрольная группа, не получавшая препарат», — подчеркнула автор исследования, профессор кафедры нейротехнологий ИББМ ННГУ Елена Митрошина.