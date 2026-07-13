Цель в 5,5 млн тонн зерна поставил Минсельхоз Волгоградской области

Аграрии в Волгоградской области приступили к уборке урожая. В понедельник, 13 июля 2026 года глава региона Андрей Бочаров озвучил поставленные Минсельхозом целевые показатели на этот год. Волгоградская область должна собрать не менее 5,5 млн тонн зерна и более 1 млн овощей. На совещании обсуждали обеспечение сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами и пожарную безопасность.