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Калининградец перевел 60 тысяч рублей по просьбе знакомого, а потом узнал, что это был мошенник

Аферист взломал аккаунт пользователя и рассылал сообщения от его имени.

Калининградец стал жертвой мошенников, которые взломали его аккаунт, обманут оказался и его приятель. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Горожанину поступило сообщение в мессенджере от знакомого. Тот сообщил в возникших финансовых трудностях и попросил одолжить 60 тысяч рублей. Приятель отказать не смог и тут же выслал требуемую сумму. Позже он выяснил, что друг на самом деле ничего не просил, а его аккаунт «угнали» аферисты.

Преступники отправляли сообщения всем абонентам из списка контактов, просили денег. А после получения денег переставали выходить на связь.

Заведено уголовное дело.