Калининградец перевел 60 тысяч рублей по просьбе знакомого, а потом узнал, что это был мошенник

Горожанину поступило сообщение в мессенджере от знакомого. Тот сообщил в возникших финансовых трудностях и попросил одолжить 60 тысяч рублей. Приятель отказать не смог и тут же выслал требуемую сумму. Позже он выяснил, что друг на самом деле ничего не просил, а его аккаунт «угнали» аферисты.