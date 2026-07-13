В Якутске открыли туристско-информационный центр

Туристско-информационный центр (ТИЦ) открыли в столице Якутии, сообщили в администрации главы и правительства республики. Это отвечает целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Центр призван стать ключевой точкой притяжения для гостей республики. В нем будут предоставлять актуальную информацию о туристических маршрутах, событиях и возможностях отдыха в Якутии. В ходе церемонии открытия гости могли ознакомиться с функциональными зонами ТИЦ. В одной из них представлены изделия местных мастеров: от традиционных украшений до предметов декоративно‑прикладного искусства.
Также в центре работает стойка бронирования. Она обеспечивает прямую связь с туроператорами и модульными отелями. Это позволяет оперативно формировать индивидуальные и групповые маршруты, бронировать проживание и экскурсии. Интерактивные элементы экспозиции дают возможность в увлекательной форме познакомиться с ключевыми достопримечательностями и событиями республики.
«Это прекрасный пример межведомственного взаимодействия. И размещение центра в гостиничном комплексе “Тыгын Дархан” — самое удачное решение: сюда приезжают гости со всей страны, и именно здесь они могут получить всю необходимую информацию в комфортной обстановке. Мы уверены, что ТИЦ станет важным элементом гостеприимства Якутии и поможет сделать путешествие по республике более удобным и насыщенным», — подчеркнула заместитель руководителя управления делами главы и правительства Якутии Светлана Александрова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.