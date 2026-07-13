В Якутске открыли туристско-информационный центр

«Это прекрасный пример межведомственного взаимодействия. И размещение центра в гостиничном комплексе “Тыгын Дархан” — самое удачное решение: сюда приезжают гости со всей страны, и именно здесь они могут получить всю необходимую информацию в комфортной обстановке. Мы уверены, что ТИЦ станет важным элементом гостеприимства Якутии и поможет сделать путешествие по республике более удобным и насыщенным», — подчеркнула заместитель руководителя управления делами главы и правительства Якутии Светлана Александрова.