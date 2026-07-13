Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет 1 августа в Нижнем

Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдёт в Нижнем Новгороде 1 августа 2026 года — мероприятие приурочено ко Дню железнодорожника. Его организатором выступает Горьковская железная дорога. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Регистрация на забег уже открыта. Площадкой для соревнований станет Парк культуры и отдыха имени 1 Мая (ул. Октябрьской революции, д. 31, м. Чкаловская). Посетить событие сможет любой желающий — вход свободный.
Участникам предложат несколько вариантов дистанций:
80 м — для детей 3−4 лет в сопровождении родителей;
500 м — для ребят 5−13 лет;
1520 м — для любителей бега от 14 лет, а также для участников «серебряного старта» (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет);
1520 м — семейная эстафета для команды из трёх человек (два родителя и ребёнок 6−10 лет);
3000 м — для бегунов от 18 лет.
Начало забега запланировано на 10:00. Каждый участник получит памятную медаль, а призёры, занявшие 1−3 места, будут отмечены дипломами и сувенирами.
Все собранные средства направят в Фонд «Нижегородский онкологический научный центр». Организация поддерживает детей, которые лечатся в онкологическом и гематологическом отделениях НОДКБ, а также их семьи.
Чтобы принять участие, нужно иметь медицинскую справку, зарегистрироваться на сайте, выбрать дистанцию и внести взнос в размере от 500 до 1500 рублей. Каждому зарегистрированному выдадут стартовый пакет — в него войдут футболка и индивидуальный номер. Число мест ограничено.
Если поучаствовать в забеге не получится, можно поддержать инициативу в рамках акции «Не бегу, но помогу!». Для этого достаточно перевести посильную сумму на официальном сайте Фонда «Нижегородский онкологический научный центр».