Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет 1 августа в Нижнем

Чтобы принять участие, нужно иметь медицинскую справку, зарегистрироваться на сайте, выбрать дистанцию и внести взнос в размере от 500 до 1500 рублей. Каждому зарегистрированному выдадут стартовый пакет — в него войдут футболка и индивидуальный номер. Число мест ограничено.