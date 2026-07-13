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В Уфе в «цветущем» и пахнущем озере в парке Якутова поселились черепахи

В парке культуры и отдыха имени Ивана Якутова Уфы «зацвело» озеро Солдатское.

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Вода стала ядовито-зеленого цвета и очень неприятно пахнет. Несмотря на это, водоём живет полной жизнью. Тут и уточки с утятами, и стаи голубей, и рыбы, и даже несколько черепах. К слову, черепах раньше на озере Солдатском не было. Местные жители предполагают, что кто-то принес их сюда, чтобы не держать дома.

По данным из открытых источников, это красноухие черепахи. Их легко узнать по характерным красным или оранжевым полосам по бокам головы (в районе «ушей» — отсюда и название), а также по узору из тёмных и светлых полос на голове, шее и лапах. Панцирь у взрослых особей тёмно‑оливковый или бурый с жёлтыми линиями. Это пресноводные черепахи, они любят греться на суше, но большую часть времени проводят в воде.

Между тем, журналист «Башинформа» обратился в пресс-службу администрации Советского района Уфы за комментарием по поводу состояния водоёма: почему «зацвела» вода, что предпримет и когда администрация парка для того, чтобы привести озеро Солдатское в нормативное состояние.

В муниципалитете заявили, что администрация Советского района направила письмо в адрес дирекции ООО «Парк имени Ивана Якутова» об усилении контроля за чистотой озера Солдатское.

«В настоящее время контроль за чистотой водного объекта усилен. Работники парка ежедневно в утреннее время проводят очистку водного объекта от тины, ила, водорослей и мусора. Взята проба воды озера для анализа, что позволит контролировать её качество и своевременно реагировать на любые изменения», — говорится в комментарии.

По словам отдыхающих, на загрязнение водоема в том числе влияют сердобольные граждане, которые приходят сюда с булками и семечками, и активно пытаются накормить здесь всех птиц. В итоге в воде хлебные мякиши размокают. Из размягчённого хлеба в воду постепенно отделяются мелкие частицы — крошки. Они создают в воде мутное облако, которое со временем оседает на дно. Поэтому уфимцев и гостей столицы просят не кормить птиц в парке.

Справочно. Солдатское озеро оформлено как водоем в 1824 году. Точная дата образования озера неизвестна, Солдатское озеро имеет карстовое происхождение и подпитывается водой из подземных источников. Расположено в бортовой части древней карстовой котловины, сложенной акчагыльскими глинами. Диаметр водного зеркала составляет 250 м, озеро расположено на высоте 160 м над уровнем моря.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в уфимском саду имени Аксакова озеро превратилось в «болотце».