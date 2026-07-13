В Уфе в «цветущем» и пахнущем озере в парке Якутова поселились черепахи

По данным из открытых источников, это красноухие черепахи. Их легко узнать по характерным красным или оранжевым полосам по бокам головы (в районе «ушей» — отсюда и название), а также по узору из тёмных и светлых полос на голове, шее и лапах. Панцирь у взрослых особей тёмно‑оливковый или бурый с жёлтыми линиями. Это пресноводные черепахи, они любят греться на суше, но большую часть времени проводят в воде.