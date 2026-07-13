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Из Калининградской области в Польшу пытались незаконно вывезти 37 редких ящериц

Животные относятся к виду — малый поясохвост.

Из Калининградской области в Польшу пытались незаконно вывезти 37 ящериц стоимостью более 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте Федеральной таможенной службы.

Редких рептилий хотел вывезти 64-летний житель Польши на личном автомобиле. Животных обнаружили во время досмотра на пункте пропуска в Мамоново.

Ящерицы длиной от 15 до 20 сантиметров были помещены по две-три штуки в холщовые мешочки, которые в свою очередь были разделены по нескольким спортивным сумкам, обнаруженным в ходе досмотра в салоне машины. Сопроводительных документов на живой товар у мужчины не оказалось. Он пояснил, что перевозил рептилий по просьбе других людей за денежное вознаграждение, — рассказали в таможне.

Экспертиза установила, что ящерицы относятся к виду малый поясохвост, который защищён конвенцией СИТЕС. Их временно разместили в специализированном помещении.

По факту возбудили уголовное дело по части первой статьи 226.1 УК РФ — контрабанда особо ценных диких животных. За нарушение гражданину Польши грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: сайт Федеральной таможенной службы.