Из Калининградской области в Польшу пытались незаконно вывезти 37 редких ящериц

Ящерицы длиной от 15 до 20 сантиметров были помещены по две-три штуки в холщовые мешочки, которые в свою очередь были разделены по нескольким спортивным сумкам, обнаруженным в ходе досмотра в салоне машины. Сопроводительных документов на живой товар у мужчины не оказалось. Он пояснил, что перевозил рептилий по просьбе других людей за денежное вознаграждение, — рассказали в таможне.