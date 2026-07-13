Польша начала военные учения на границе с Калининградской областью и Белоруссией

Польские вооружённые силы начали военные учения на северо-востоке страны. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование вооруженных сил Польши.
Манёвры проводятся рядом с границей с Калининградской областью и Белоруссией в районе Сувалкского коридора.
«13−14 июля на северо-востоке Польши пройдут плановые учения отдельных подразделений вооруженных сил Польши. Цель учений — поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей. Подобные мероприятия являются регулярным элементом учебной деятельности польской армии», — говорится в сообщении.
Военные призвали жителей быть осторожными в местах передвижения техники и не публиковать фото и видео в соцсетях: «Поскольку такие материалы могут быть использованы в разведывательных целях или для распространения дезинформации», — подчеркнули в командовании.
В Калининградской области прошли учения УФСБ по предотвращению теракта в Балтийском море.