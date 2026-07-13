«Работать на опережение» в борьбе с огнем призвал Демешин

В ближайшую неделю в Аяно-Майском районе ожидается высокая грозовая активность. Чтобы быстрее реагировать на возможные новые очаги, в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах уже работают по две группировки десантно-пожарной службы. Дополнительно к ним направят Комсомольское авиаотделение.