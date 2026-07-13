«Работать на опережение» в борьбе с огнем призвал Демешин

В Хабаровском крае усиливают группировку для тушения лесных пожаров — к работающим на севере региона силам подключат Комсомольское авиаотделение, сообщает губернатор Дмитрий Демешин в своем МАХ-канале.
Сейчас в крае действуют 14 лесных пожаров, все они находятся в Аяно-Майском районе. Возгорания произошли из-за сухих гроз. Угрозы населенным пунктам нет.
В ближайшую неделю в Аяно-Майском районе ожидается высокая грозовая активность. Чтобы быстрее реагировать на возможные новые очаги, в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах уже работают по две группировки десантно-пожарной службы. Дополнительно к ним направят Комсомольское авиаотделение.
«Самое важное — работать на опережение», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава региона отметил, что при сложной пожарной обстановке важно не ждать распространения огня, а заранее направлять силы туда, где ситуация может потребовать усиления.
«Мы должны оперативно перебрасывать людей и технику на наиболее опасные участки, чтобы минимизировать последствия», — написал губернатор.
По словам Дмитрия Демешина, сейчас главная задача — не допустить ухудшения ситуации и сохранить контроль над действующими очагами.
«На предстоящей неделе в Аяно-Майском районе ожидается высокая грозовая активность», — сообщил он, подчеркнув необходимость усиления группировки.
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