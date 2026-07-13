В планах — 5,5 млн тонн: в Волгоградской области стартовала уборка урожая

Приступили аграрии области и к уборке ранних овощных культур. На сегодняшний день урожай овощей открытого грунта превысил 18,5 тысячи тонн — собраны капуста и огурцы, лук и томаты, другие овощи. И это только 3% площадей, которые отведены в регионе под овощные культуры.