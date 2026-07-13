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В планах — 5,5 млн тонн: в Волгоградской области стартовала уборка урожая

Работу по выполнению задач, стоящих перед Волгоградской областью, координирует региональный оперативный штаб.

Оперативное совещание, посвященное проведению полевой кампании, прошло 13 июля в администрации региона.

«Традиционно уборка началась с озимых зерновых культур. Темпы уборочной кампании — достаточно высокие. Целевой показатель Министерства сельского хозяйства России для Волгоградской области на текущий 2026 год определен в объеме не менее 5,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур», — сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Приступили аграрии области и к уборке ранних овощных культур. На сегодняшний день урожай овощей открытого грунта превысил 18,5 тысячи тонн — собраны капуста и огурцы, лук и томаты, другие овощи. И это только 3% площадей, которые отведены в регионе под овощные культуры.

«Целевой показатель по сбору овощей в текущем году — более одного миллиона тонн», — назвал цифры губернатор.

Работу по выполнению задач, стоящих перед Волгоградской областью, координирует региональный оперативный штаб.

«Особое внимание уделяется обеспечению сельхозтоваропроизводителей региона горюче-смазочными материалами и выполнению мероприятий противопожарной безопасности», — уточняют в пресс-службе обладминистрации.

В ближайшее время ход проведения уборочной кампании будет рассмотрен в рамках работы областного совета по вопросам развития сельских территорий и АПК региона.

Ранее сообщалось, что волгоградские аграрии нарастили скорость заготовки кормов для скота.