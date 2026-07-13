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В Краснодаре изменили схему движения в районе Фадеевского путепровода

С 13 июля у Фадеевского путепровода в Краснодаре начала действовать новая схема движения.

Источник: мэрия города

С 13 июля в Краснодаре начала действовать новая схема движения в районе Фадеевского путепровода. Изменения связаны с очередным этапом реконструкции объекта и ориентировочно продлятся три недели.

— Для проведения работ дополнительно ограничили проезд на перекрестке улиц Фадеева и 1 Мая. Теперь водителям нельзя поворачивать с улицы Фадеева направо на улицу 1 Мая в сторону улицы Крупской. Доступен только левый поворот — в направлении улицы Бершанской, — сообщили в мэрии города.

Из-за перекрытия изменились и маршруты общественного транспорта. Троллейбус № 7 по пути в аэропорт будет следовать по улицам 1 Мая и Бершанской. Автобус № 30 объезжает закрытый участок по улицам Фадеева и 8 Марта.

Автомобилистов и пассажиров просят учитывать временные ограничения, быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты.