В Краснодаре изменили схему движения в районе Фадеевского путепровода

— Для проведения работ дополнительно ограничили проезд на перекрестке улиц Фадеева и 1 Мая. Теперь водителям нельзя поворачивать с улицы Фадеева направо на улицу 1 Мая в сторону улицы Крупской. Доступен только левый поворот — в направлении улицы Бершанской, — сообщили в мэрии города.