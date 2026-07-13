Юные спортсмены из Хабаровского края завоевали восемь медалей Спартакиады

В соревнованиях приняли участие более 80 юных спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 14 до 19 лет. Атлеты состязались в четырех дисциплинах — плавании, настольном теннисе, дартсе и спортивном ориентировании.