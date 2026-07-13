Юные спортсмены из Хабаровского края завоевали восемь медалей Спартакиады

Спортсмены Хабаровского края завоевали восемь медалей на финале Всероссийской Спартакиады детей-инвалидов, которая прошла в Уфе, сообщает пресс-служба правительства региона.
В соревнованиях приняли участие более 80 юных спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 14 до 19 лет. Атлеты состязались в четырех дисциплинах — плавании, настольном теннисе, дартсе и спортивном ориентировании.
Хабаровский край представляли три спортсмена. Больше всего наград региональные участники взяли в плавании.
Виктория Чистякова в классе S10 стала победительницей на дистанциях 100 метров на спине и 100 метров баттерфляем. Также спортсменка завоевала серебро на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.
Кристина Чернышева в классе S9 заняла второе место в плавании на 100 метров на спине. Михаил Щербина в классе S6 стал бронзовым призером на этой же дистанции.
Еще две медали хабаровские спортсмены получили в настольном теннисе: Кристина Чернышева стала серебряным призером, а Виктория Чистякова — бронзовым.
Представитель краевой спортивно-адаптивной школы Татьяна Гранина отметила, что для команды новым опытом стало участие в соревнованиях по спортивному ориентированию.
«Для наших спортсменов ориентирование стало новым и крайне интересным направлением. Мы впервые приняли участие в соревнованиях по этой дисциплине», — рассказала она.
По словам специалиста, в других видах программы конкуренция была высокой — спортсменам пришлось бороться с соперниками, среди которых были кандидаты и мастера спорта.
Помимо соревнований участники Спартакиады посетили Паралимпийский урок, где познакомились с историей паралимпийского движения и пообщались с известными спортсменами.