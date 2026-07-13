Ростовского застройщика «Согласие» банкротят с долгами на 126 млн рублей

Как ранее сообщал «Ъ-Башкортостан», в 2024 году Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал строительную фирму «Согласие» из Ростова-на-Дону выплатить уфимской компании «Билд» 125,9 млн руб. неосновательного обогащения, убытков и процентов за пользование чужими средствами из-за невыполнения условий подряда на строительство административного здания Волго-Вятского главного управления Центробанка в Нижнем Новгороде.