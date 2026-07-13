Инклюзивный фестиваль «Пари на равных» пройдет в Нижегородской области

С 31 июля по 1 августа в Нижегородской области пройдёт инклюзивный спортивный фестиваль «Пари на равных», сообщили организаторы — благотворительный фонд «Пари и побеждай» при поддержке министерства спорта региона, ФК «Нижний Новгород», Федерации баскетбола Нижегородской области и местных НКО.
31 июля площадкой станет Бор: в спорткомплексе «Академия 52» начнутся турниры по адаптивным видам спорта с участием команд из разных регионов России и Республики Беларусь. 1 августа фестиваль продолжится в Нижнем Новгороде на Стрелке в рамках «ПАРИ ФЕСТ» — там откроется инклюзивный спортивный парк. Вход для гостей с инвалидностью бесплатный; посетители смогут познакомиться с адаптивными дисциплинами, поучаствовать в мастер‑классах и пообщаться со спортсменами.
Ключевое событие программы — нижегородский этап Всероссийского кубка по мини‑футболу для людей с синдромом Дауна. В турнире примут участие команды ФК «Сияние» (Нижегородская область), «47 в Игре» (Ленинградская область), «Зубры» (Республика Беларусь) и «Синдром любви» (Москва). Победитель этапа выйдет в финал, который состоится осенью в Санкт‑Петербурге; приз для победителя — сертификат на 100 000 рублей на спортинвентарь, а лучшие игроки получат приглашение на товарищеский матч в Анталью.
Программа фестиваля широка: открытые тренировки, мастер‑классы и специальные занятия для воспитанников адаптивных секций. Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) освоят основы работы с мячом; спортсмены на колясках продемонстрируют тактические взаимодействия; глухие и слабослышащие баскетболисты проведут мини‑турнир. Профессиональный баскетболист Евгений Бабурин проведёт тренировку и автограф‑сессию. Кроме футбола и баскетбола, на площадках пройдут соревнования по шоудауну, дартсу, бочче, корнхоллу и керлингу среди спортсменов с нарушением слуха и с ПОДА.
Организаторы подчёркивают, что фестиваль вырос в масштабную всероссийскую серию мероприятий и способствует развитию адаптивного спорта в регионе и стране. Поддержка проекта соответствует задачам государственной программы «Спорт России», действующей с 2025 года и направленной на развитие массового и детского спорта, расширение инфраструктуры и вовлечение граждан в активный образ жизни.
Подробную программу фестиваля «Пари на равных» публикуют в официальном сообществе во «ВКонтакте».
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