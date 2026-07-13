Инклюзивный фестиваль «Пари на равных» пройдет в Нижегородской области

31 июля площадкой станет Бор: в спорткомплексе «Академия 52» начнутся турниры по адаптивным видам спорта с участием команд из разных регионов России и Республики Беларусь. 1 августа фестиваль продолжится в Нижнем Новгороде на Стрелке в рамках «ПАРИ ФЕСТ» — там откроется инклюзивный спортивный парк. Вход для гостей с инвалидностью бесплатный; посетители смогут познакомиться с адаптивными дисциплинами, поучаствовать в мастер‑классах и пообщаться со спортсменами.