Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей

Уже несколько лет пытается восстановить статус судьи Рашад Гасан оглы Набиев, который когда-то был судьей Клетского районного суда. Он направил в ВККС РФ несколько ходатайств о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений квалифколлегии судей Волгоградской области от 26 апреля 2019 года и 24 июля 2022 года, а также решений Высшей квалифколлегии судей РФ от 28 сентября 2020 года, 31 марта 2021 года, 22 сентября 2022 года. Набиев все это время пытается восстановить свой статус судьи, которого лишился 26 апреля 2019 года на основании представления руководства Волгоградского облсуда. В соответствии с федеральным законодательством, судья не имеет право обладать иностранным гражданством. Между тем, как выяснилось тогда, судья Рашад Гасан оглы Набиев был гражданином Азербайджана.