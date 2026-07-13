В Улан-Удэ состоялся экопраздник для детей

Занятие провели специалисты Ресурсного эколого-биологического центра Бурятии. В программу были включены интерактивные занятия и мастер-классы. Например, дети играли в «Ботанический твистер», посвященный лекарственным травам и растениям, знакомились с основами ориентирования и безопасного поведения в лесу в ходе «Лесного практикума». Также был организован «Зооуголок». Там ребята встретились с животными и научились правильно обращаться с ними.