В Улан-Удэ состоялся экопраздник для детей

Познавательную программу, посвященную природе и экологической культуре, провели в детском реабилитационном центре «Светлый» в Улан-Удэ. Организация таких мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятии.
Занятие провели специалисты Ресурсного эколого-биологического центра Бурятии. В программу были включены интерактивные занятия и мастер-классы. Например, дети играли в «Ботанический твистер», посвященный лекарственным травам и растениям, знакомились с основами ориентирования и безопасного поведения в лесу в ходе «Лесного практикума». Также был организован «Зооуголок». Там ребята встретились с животными и научились правильно обращаться с ними.
«Очень важно, чтобы дети с раннего возраста учились понимать ценность природы, знали правила безопасного поведения в лесу и бережно относились к окружающей среде. Такие мероприятия позволяют сделать экологические знания доступными и интересными для каждого ребенка, а также дарят новые впечатления и положительные эмоции», — отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятии.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.