Спортсмен из Сосновоборска стал победителем Кубка России по гонкам с препятствиями

Кирилл Шиенков одержал победу на ультракороткой дистанции — 100 метров. Серебро взял Роланд Сувак из Тувы, а бронза досталась Виктору Власенко из Челябинской области. По итогам выступления спортсмен из Красноярского края вошел в состав сборной России, ему также было присвоено звание кандидата в мастера спорта.