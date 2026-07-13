Спортсмен из Сосновоборска стал победителем Кубка России по гонкам с препятствиями

Спортсмен из Сосновоборска Кирилл Шиенков выиграл Кубок России по гонкам с препятствиями, прошедший в городе Кемерово. В соревнованиях по разным дисциплинам приняли участие около 2 тыс. человек, рассказали в краевом минспорте.
Кирилл Шиенков одержал победу на ультракороткой дистанции — 100 метров. Серебро взял Роланд Сувак из Тувы, а бронза досталась Виктору Власенко из Челябинской области. По итогам выступления спортсмен из Красноярского края вошел в состав сборной России, ему также было присвоено звание кандидата в мастера спорта.
Для Кирилла Шиенкова это, безусловно, очень значимое, но далеко не первое достижение в спорте. Так, например, в июле 2024 года сосновоборец завоевал серебро всероссийского экстремального забега «Гонка героев», пропустив вперед лишь красноярца Максима Шароватова.
Напомним, что ранее две команды Красноярского края взяли медали на международной спартакиаде «Игры Титанов».
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