Россиян предупредили о вреде тренда «бежевых мам»

По данным ведомства, если ребенок знакомится с предметами через черно-белые или слишком ограниченные по цвету изображения, у него могут появляться искаженные представления о реальных оттенках. При этом в Минпросвещения подчеркнули, что другая крайность тоже вредна. Избыток слишком ярких искусственных цветов может вызывать раздражение и снижать концентрацию.