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Россиян предупредили о вреде тренда «бежевых мам»

Популярный тренд «бежевых мам» может мешать развитию цветовосприятия у детей.

Популярный тренд «бежевых мам» может мешать развитию цветовосприятия у детей. Это следует из письма Минпросвещения РФ.

Речь идет о подходе, при котором родители стараются убирать из детской среды яркие цвета и выбирают в основном спокойные бежевые, серые и пастельные оттенки. Сторонники тренда считают, что так ребенок меньше перегружается визуально. В Минпросвещения отметили, что младенцы уже с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета. Устойчивое восприятие оттенков формируется вместе с речью и мышлением.

По данным ведомства, если ребенок знакомится с предметами через черно-белые или слишком ограниченные по цвету изображения, у него могут появляться искаженные представления о реальных оттенках. При этом в Минпросвещения подчеркнули, что другая крайность тоже вредна. Избыток слишком ярких искусственных цветов может вызывать раздражение и снижать концентрацию.

В ведомстве считают, что цвет в детской среде должен помогать ребенку лучше понимать мир, а не создавать визуальную перегрузку.

(Фото: Magnific.com).