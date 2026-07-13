Россиян предупредили о вреде тренда «бежевых мам»

Популярный тренд «бежевых мам» может мешать развитию цветовосприятия у детей. Это следует из письма Минпросвещения РФ.
Речь идет о подходе, при котором родители стараются убирать из детской среды яркие цвета и выбирают в основном спокойные бежевые, серые и пастельные оттенки. Сторонники тренда считают, что так ребенок меньше перегружается визуально. В Минпросвещения отметили, что младенцы уже с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета. Устойчивое восприятие оттенков формируется вместе с речью и мышлением.
По данным ведомства, если ребенок знакомится с предметами через черно-белые или слишком ограниченные по цвету изображения, у него могут появляться искаженные представления о реальных оттенках. При этом в Минпросвещения подчеркнули, что другая крайность тоже вредна. Избыток слишком ярких искусственных цветов может вызывать раздражение и снижать концентрацию.
В ведомстве считают, что цвет в детской среде должен помогать ребенку лучше понимать мир, а не создавать визуальную перегрузку.
(Фото: Magnific.com).