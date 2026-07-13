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Жителей Прикамья предупредили о непогоде 14 июля

Спасатели призывают жителей края быть предельно внимательными и осторожными.

Жителей Пермского края предупредили о непогоде 14 июля, сообщает региональное МЧС.

По прогнозам синоптиков, днём 14 июля в отдельных районах ожидаются мощные ливни, грозы и порывистый ветер. Ночью возможен туман.

В связи с неблагоприятными явлениями возрастают риски аварий на коммунальных сетях, затруднений на трассах и ДТП. Спасатели призывают жителей края быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.

Напомним, в Лысьвенском округе уже несколько дней ищут девушку, которую унесло мощным потоком воды. Из-за обильных ливней сразу четыре реки, которые окружают село Кын, вышли из берегов. Подробнее — в материале.

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