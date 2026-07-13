В Польшу из Калининграда пытались вывезти 37 редких ящериц стоимостью свыше 5,5 млн рублей (фото)

«Рептилии длиной от 15 до 20 см были помещены по две-три штуки в холщовые мешочки и спрятаны в несколько спортивных сумок, обнаруженных в ходе досмотра в салоне машины. Сопроводительных документов на живой товар у мужчины не оказалось. Он пояснил, что перевозил рептилий по просьбе других людей за денежное вознаграждение. Экспертиза установила, что ящерицы относятся к виду малый поясохвост, который защищен Конвенцией СИТЕС», — говорится в сообщении.