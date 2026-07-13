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В Польшу из Калининграда пытались вывезти 37 редких ящериц стоимостью свыше 5,5 млн рублей (фото)

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды редких животных.

Источник: Клопс.ru

Калининградские таможенники предотвратили вывоз 37 живых редких ящериц в Польшу. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, стоимость рептилий составила более 5,5 млн рублей. Ящериц пытался незаконно вывезти в Польшу через пункт пропуска Мамоново-2 на личном автомобиле 64-летний мужчина.

«Рептилии длиной от 15 до 20 см были помещены по две-три штуки в холщовые мешочки и спрятаны в несколько спортивных сумок, обнаруженных в ходе досмотра в салоне машины. Сопроводительных документов на живой товар у мужчины не оказалось. Он пояснил, что перевозил рептилий по просьбе других людей за денежное вознаграждение. Экспертиза установила, что ящерицы относятся к виду малый поясохвост, который защищен Конвенцией СИТЕС», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда особо ценных диких животных»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В таможне отметили, что ящериц временно разместили в специализированном помещении с соблюдением необходимых для них условий.

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