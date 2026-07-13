Курские власти прокомментировали бензин по 180 рублей за литр

На официальной странице правительства Курской области в соцсети «ВКонтакте» местная жительница опубликовала фото и попросила прокомментировать цены на заправке сети «Калина ойл», которые, судя по снимку, достигли в регионе 180 ₽ за литр бензина АИ-95. Региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства ответило пользовательнице, что «цены зависят от поставщиков бензина», и «органы исполнительной власти не имеют прямых полномочий по их регулированию».
«Но мы регулярно направляем официальные обращения в адрес крупных топливных компаний о необходимости контролировать ситуацию как с наличием топлива, так и со стоимостью», — заявили в министерстве.
Также, по информации ведомства, УФАС по Курской области «проводит заседания оперштаба, который как раз контролирует ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов региона». Жителям региона рекомендовали сообщать о необоснованном завышении цен антимонопольщикам.
На заправке сети «Калина ойл» в Воронежской области также была замечена цена в 200 ₽ за литр бензина АИ-100. Марку АИ-92, как и в Курской области, отпускали за 160 ₽
Кроме того, в Воронежской области стоимость «сотого» бензина превысила отметку в 200 ₽ за литр на АЗС сети «Атан». В частности, на заправке в Рамонском районе его отпускали за 204 ₽
«Случаи резкого повышения цены на отдельных малых АЗС уже изучаются коллегами из УФАС. Сейчас не время зарабатывать на горючем», — заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в конце прошлой недели.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в условиях дефицита поставок топлива в субботу, 11 июля, спрос на бензин в Липецкой области почти в два раза превысил обычную суточную норму.