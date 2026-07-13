Курские власти прокомментировали бензин по 180 рублей за литр

На официальной странице правительства Курской области в соцсети «ВКонтакте» местная жительница опубликовала фото и попросила прокомментировать цены на заправке сети «Калина ойл», которые, судя по снимку, достигли в регионе 180 ₽ за литр бензина АИ-95. Региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства ответило пользовательнице, что «цены зависят от поставщиков бензина», и «органы исполнительной власти не имеют прямых полномочий по их регулированию».