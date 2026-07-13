Ливни и град ожидаются в Нижегородской области 13 июля — МЧС

В Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде в ближайшие 1−3 часа (с 13 июля 2026 года) прогнозируются неблагоприятные погодные явления: интенсивные осадки, ливневые дожди, местами возможен град. Неблагоприятная погода сохранится на протяжении всех суток 14 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность: из‑за осадков существенно ухудшается видимость, дорожное покрытие становится более скользким — это повышает риск заносов и аварий. Кроме того, под воздействием воды размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги. Стоит также воздержаться от поездок через низины — в таких местах велика вероятность подтоплений.
В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь в экстренные службы по номеру 112.
Ранее суперциклон прогнозировали в Нижнем Новгороде 12 июля.