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Ливни и град ожидаются в Нижегородской области 13 июля — МЧС

Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность: из‑за осадков существенно ухудшается видимость, дорожное покрытие становится более скользким — это повышает риск заносов и аварий.

В Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде в ближайшие 1−3 часа (с 13 июля 2026 года) прогнозируются неблагоприятные погодные явления: интенсивные осадки, ливневые дожди, местами возможен град. Неблагоприятная погода сохранится на протяжении всех суток 14 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность: из‑за осадков существенно ухудшается видимость, дорожное покрытие становится более скользким — это повышает риск заносов и аварий. Кроме того, под воздействием воды размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги. Стоит также воздержаться от поездок через низины — в таких местах велика вероятность подтоплений.

В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь в экстренные службы по номеру 112.

Ранее суперциклон прогнозировали в Нижнем Новгороде 12 июля.

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