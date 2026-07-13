В Балтийске ищут подрядчика для проведения пусконаладочных работ на новых котельных

Газопровод в Балтийск тянули с 2012 года. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В июле 2025 года в Балтийске закончилось строительство трёх газовых котельных на улицах Донского, Серебровской и Сенявина. Однако в марте 2026 года стало известно, что срок ввода объектов в эксплуатацию продлили до 1 сентября 2026 года. Как сообщили в прокуратуре Калининградской области, решение было связано с невозможностью завершения работ по запуску объектов во время отопительного периода. По данным прокуратуры, договорами на строительство объектов был предусмотрен ввод в эксплуатацию трёх газовых котельных в 2025 году. В связи со срывом сроков руководителю подрядной организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, также было внесено представление главе Балтийского городского округа.