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В Балтийске ищут подрядчика для проведения пусконаладочных работ на новых котельных

На это власти готовы потратить более 12 млн рублей.

Администрация Балтийского округа ищет подрядчика для проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой» на новых газовых котельных. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт о котельных на ул. Донского, Синявина и Серебровской, строительство которых завершили в июле 2025 года. Заявки на участие в торгах принимают до 20 июля. Итоги аукциона планируют подвести 21 июля. Максимальная цена контракта — 12 832 612 рублей. Исполнить его необходимо до 30 апреля 2027 года.

Газопровод в Балтийск тянули с 2012 года. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В июле 2025 года в Балтийске закончилось строительство трёх газовых котельных на улицах Донского, Серебровской и Сенявина. Однако в марте 2026 года стало известно, что срок ввода объектов в эксплуатацию продлили до 1 сентября 2026 года. Как сообщили в прокуратуре Калининградской области, решение было связано с невозможностью завершения работ по запуску объектов во время отопительного периода. По данным прокуратуры, договорами на строительство объектов был предусмотрен ввод в эксплуатацию трёх газовых котельных в 2025 году. В связи со срывом сроков руководителю подрядной организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, также было внесено представление главе Балтийского городского округа.