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Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике

За победу боролись участники из 91 страны.

Источник: Национальные проекты России

Все участники сборной России завоевали золотые медали 56-й Международной олимпиады по физике (IPhO), которая проходила с 4 июля в Колумбии. С выдающимися достижениями ребят поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщили в Минпросвещения РФ.

«Поздравляю наших школьников — победителей 56-й Международной олимпиады по физике. Каждый из них заслуженно получил золотую медаль и доказал, что талант, помноженный на труд, становится формулой успеха. Благодарю родителей и педагогов за подготовку и поддержку ребят. Важность укрепления интереса школьников к науке и инженерной деятельности отмечает наш Президент Владимир Владимирович Путин. В свою очередь правительство в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети” ведет системную работу по реализации потенциала и развитию талантов подрастающего поколения. И, конечно, особое внимание уделяется дисциплинам естественно-научного профиля», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В состав сборной команды нашей страны вошли победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников: Александр Ахремов, Богдан Яйцевский и Ярослав Доброхвалов из физтех-лицея им. П. Л. Капицы, Артем Еремин из лицея № 23 Калининграда и Иван Пругло из столичной школы № 179. Возглавлял российскую делегацию директор по довузовской подготовке Московского физико-технического института (МФТИ) Виталий Шевченко. В свою очередь Сергей Кравцов назвал эту олимпиаду одним из самых престижных состязаний мира, которое объединило участников из 91 страны.

«Мы придаем особое значение подготовке квалифицированных кадров в области физики. Пять золотых медалей у пяти участников — это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребят. Путь к этому дню был непростым: отборы, напряженная подготовка и, наконец, соревновательные туры в Букараманге. Мы гордимся тем, что наша страна представлена такой сильной командой. Особые слова благодарности наставникам — учителям и тренерам, которые помогали готовиться, а также родителям, чья поддержка была на каждом этапе. Уверен, что опыт, полученный на олимпиаде, станет для вас важным шагом в большую науку», — заявил министр.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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