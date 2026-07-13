Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике

«Мы придаем особое значение подготовке квалифицированных кадров в области физики. Пять золотых медалей у пяти участников — это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребят. Путь к этому дню был непростым: отборы, напряженная подготовка и, наконец, соревновательные туры в Букараманге. Мы гордимся тем, что наша страна представлена такой сильной командой. Особые слова благодарности наставникам — учителям и тренерам, которые помогали готовиться, а также родителям, чья поддержка была на каждом этапе. Уверен, что опыт, полученный на олимпиаде, станет для вас важным шагом в большую науку», — заявил министр.