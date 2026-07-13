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Штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области 13 июля: ожидаются ливни и град

Неблагоприятные погодные условия сохранятся вплоть до следующего дня.

Источник: Время

МЧС по Нижегородской области предупредило о сильных дождях, ливнях и локальных выпадениях града в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде. Неблагоприятная погода ожидается в ближайшие 1−3 часа 13 июля 2026 года и сохранится в течение суток 14 июля.

Спасатели просят жителей соблюдать осторожность и дают следующие рекомендации:

снизить скорость на личном транспорте: ухудшается видимость, повышается скользкость покрытия, возможны заносы; избегать низменных и подтопляемых участков дороги; быть внимательными на обочинах и грунтовых дорогах: они размягчаются и могут размываться; по возможности отложить ненужные поездки до улучшения погоды; при чрезвычайных ситуациях звонить в экстренные службы по номеру 112.

МЧС просит следовать указаниям оперативных служб и учитывать погодные риски при планировании перемещений.

Ранее сообщалось, что дождливо и пасмурно будет в Нижнем Новгороде на этой неделе.

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