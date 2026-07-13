Штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области 13 июля: ожидаются ливни и град

МЧС по Нижегородской области предупредило о сильных дождях, ливнях и локальных выпадениях града в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде. Неблагоприятная погода ожидается в ближайшие 1−3 часа 13 июля 2026 года и сохранится в течение суток 14 июля.
Спасатели просят жителей соблюдать осторожность и дают следующие рекомендации:
снизить скорость на личном транспорте: ухудшается видимость, повышается скользкость покрытия, возможны заносы; избегать низменных и подтопляемых участков дороги; быть внимательными на обочинах и грунтовых дорогах: они размягчаются и могут размываться; по возможности отложить ненужные поездки до улучшения погоды; при чрезвычайных ситуациях звонить в экстренные службы по номеру 112.
МЧС просит следовать указаниям оперативных служб и учитывать погодные риски при планировании перемещений.
Ранее сообщалось, что дождливо и пасмурно будет в Нижнем Новгороде на этой неделе.