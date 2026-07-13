Решение об укреплении склона в ЖК «Красная Поляна» примут после собрания жителей

Для предотвращения дальнейшей подвижки грунта и обеспечения устойчивости склона между первой и второй линией домов в ЖК «Красная Поляна» необходим монтаж подпорной железобетонной стенки. Об этом ИА «Время Н» сообщили в домоуправляющей компании Нижегородского района.