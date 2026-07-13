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Решение об укреплении склона в ЖК «Красная Поляна» примут после собрания жителей

Место провала грунта ограждено сигнальной лентой.

Источник: Время

Для предотвращения дальнейшей подвижки грунта и обеспечения устойчивости склона между первой и второй линией домов в ЖК «Красная Поляна» необходим монтаж подпорной железобетонной стенки. Об этом ИА «Время Н» сообщили в домоуправляющей компании Нижегородского района.

По словам специалистов, место провала грунта ограждено сигнальной лентой для безопасности жителей и ограничения доступа к повреждённому участку.

«Учитывая характер и объём необходимых работ, вопрос об их проведении требует принятия соответствующего решения собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании, включая определение перечня и объёма мероприятий, а также источника финансирования», — говорится в сообщении.

В настоящее время домоуправляющая компания Нижегородского района готовит документацию для проведения общего собрания собственников и голосования по вопросу выполнения ремонтных работ.

Ранее мы писали о комплексном развитии территории рядом с ЖК «Красная Поляна».