Решение об укреплении склона в ЖК «Красная Поляна» примут после собрания жителей

Для предотвращения дальнейшей подвижки грунта и обеспечения устойчивости склона между первой и второй линией домов в ЖК «Красная Поляна» необходим монтаж подпорной железобетонной стенки. Об этом ИА «Время Н» сообщили в домоуправляющей компании Нижегородского района.
По словам специалистов, место провала грунта ограждено сигнальной лентой для безопасности жителей и ограничения доступа к повреждённому участку.
«Учитывая характер и объём необходимых работ, вопрос об их проведении требует принятия соответствующего решения собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании, включая определение перечня и объёма мероприятий, а также источника финансирования», — говорится в сообщении.
В настоящее время домоуправляющая компания Нижегородского района готовит документацию для проведения общего собрания собственников и голосования по вопросу выполнения ремонтных работ.
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