Град и ливни прогнозируют в Нижегородской области

Сильные дожди и град прогнозируют в Нижнем Новгороде в ближайшие 1−3 часа 13 июля. По сообщению ГУ МЧС России по Нижегородской области, такая погода сохранится до следующего дня.
Спасатели рекомендуют нижегородцам соблюдать осторожность на дорогах. Водителям личного транспорта советуют снизить скорость из-за ухудшения видимости, а также риска заносов и размыва обочин и грунтовых участков.
Также автомобилистам рекомендуют избегать низменных мест, где возможно скопление воды. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.
Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали прогноз погоды в Нижнем Новгороде на новую рабочую неделю.
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