В общежитии СФУ в Красноярске появятся спортзал и детская комната

В Красноярске подготовили дизайн-проект обновленного общежития № 19 Сибирского федерального университета на проспекте Свободном, 76.
В интерьерах планируют использовать натуральные цвета и спокойные оттенки. В вузе отмечают, что пространство хотят сделать комфортным для длительного проживания студентов. После ремонта в общежитии появятся тренажерный зал, актовый зал, комната отдыха и детская комната.
Ранее стало известно, что подрядчика для капитального ремонта здания уже нашли. По данным ЕИС Закупки, сумма контракта составляет более 319 млн рублей. В общежитии обновят само здание, электрику, водоснабжение, канализацию, отопление, тепловой пункт и сети связи. Также в смету включили ремонт и проверку лифтов.
Подрядчик должен завершить ремонт до 30 марта 2027 года.