В общежитии СФУ в Красноярске появятся спортзал и детская комната

Ранее стало известно, что подрядчика для капитального ремонта здания уже нашли. По данным ЕИС Закупки, сумма контракта составляет более 319 млн рублей. В общежитии обновят само здание, электрику, водоснабжение, канализацию, отопление, тепловой пункт и сети связи. Также в смету включили ремонт и проверку лифтов.