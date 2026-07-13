Более 1500 пациентов посетили Школу диабета при Нижневартовской поликлинике

Обучение в Школе диабета при Нижневартовской городской поликлинике за первое полугодие 2026-го прошли свыше 1500 пациентов. Такие уроки организовывают по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Югры.
Занятия проходят на базе городских поликлиник: в будни — ежедневно, а по субботам и воскресеньям — по специальному расписанию. Ежемесячно слушателями становятся около 250 человек. Очередной урок 4 июля провела врач-эндокринолог Анастасия Демьян. На встрече были разобраны ключевые вопросы из повседневной жизни диабетика: как правильно замерять сахар, какую нагрузку выбрать для поддержания тонуса и как вести дневник, чтобы вовремя заметить тревожные сигналы от организма.
«Когда человек воочию видит последствия запущенного диабета, у него меняется мышление. На занятиях мы не запугиваем, а объясняем механизмы: почему важен каждый укол и каждый замер. Наша сверхзадача — предотвратить осложнения и доказать, что 80 процентов успеха зависит от самого человека. Именно ежедневные привычки, а не разовые визиты к врачу сохраняют качество жизни на долгие годы», — подчеркнула Анастасия Демьян.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.