Более 1500 пациентов посетили Школу диабета при Нижневартовской поликлинике

«Когда человек воочию видит последствия запущенного диабета, у него меняется мышление. На занятиях мы не запугиваем, а объясняем механизмы: почему важен каждый укол и каждый замер. Наша сверхзадача — предотвратить осложнения и доказать, что 80 процентов успеха зависит от самого человека. Именно ежедневные привычки, а не разовые визиты к врачу сохраняют качество жизни на долгие годы», — подчеркнула Анастасия Демьян.