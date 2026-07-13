Школьники Хабаровского края создали города мечты и сняли фильмы

Школьники Хабаровского края за две профильные смены в центре для активной молодежи «Шарголь» изучили основы городского проектирования и создали собственные короткометражные фильмы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участниками смен «Город мечты» и «В кадре!» стали около 200 ребят от 7 до 17 лет. В течение двух недель каждая группа не только получала новые знания, но и работала над собственными проектами.
Во время смены «Город мечты» школьники попробовали себя в роли архитекторов и проектировщиков. Ребята разрабатывали эскизы, создавали масштабные арт-объекты, изучали архитектурное моделирование, работу с фактурами и декоративно-прикладное творчество.
Отдельное внимание участники уделили изучению мезенской росписи и архаичной графики Русского Севера. Итогом стали командные проекты и их презентации.
На смене «В кадре!» школьники погрузились в создание кино — от идеи и написания сценария до съемок и монтажа. За две недели участники освоили основы режиссуры и актерского мастерства, а результатом работы стал собственный кинофестиваль, где показали созданные фильмы.
Сюжеты короткометражек были основаны на ценностях Федерального агентства по делам молодежи — «Быть, а не казаться», «Смелость в идеях и действиях», «Человекоцентричность».
Сейчас в «Шарголе» проходит новая профильная смена «Корабелы будущего», посвященная судостроению. В качестве партнера выступает Комсомольский-на-Амуре государственный университет — преподаватели и инженеры проводят для школьников занятия, мастер-классы и практикумы.
До конца лета в центре запланированы еще две смены: «Аэрокод» по направлению авиастроения и моделирования и «Творческие лидеры» по режиссуре и постановке шоу-программ.