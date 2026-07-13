Путин наградил военкора Полянского медалью «За храбрость» II степени

«За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить медалью “За храбрость” II степени Полянского Ивана Сергеевича — корреспондента автономной некоммерческой организации “ТВ-Новости”, город Москва», — говорится в документе.