Нижегородская мэрия готовится к реконструкции Канавинского моста с подходами

В бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год закладывают 0,6 млн руб. на разработку предпроектной документации для реконструкции Канавинского моста с подходами, стало известно «Ъ-Приволжье». В городском дептрансе в ответ на запрос пояснили, что планируется подготовка нескольких вариантов реконструкции переправы.