Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская мэрия готовится к реконструкции Канавинского моста с подходами

В бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год закладывают 0,6 млн руб. на разработку предпроектной документации для реконструкции Канавинского моста с подходами, стало известно «Ъ-Приволжье». В городском дептрансе в ответ на запрос пояснили, что планируется подготовка нескольких вариантов реконструкции переправы.

Источник: Коммерсантъ

В бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год закладывают 0,6 млн руб. на разработку предпроектной документации для реконструкции Канавинского моста с подходами, стало известно «Ъ-Приволжье». В городском дептрансе в ответ на запрос пояснили, что планируется подготовка нескольких вариантов реконструкции переправы.

Сроки, объемы работ и финансирования пока неизвестны, их определят по итогам предпроектных работ.

В департаменте транспорта добавили, что Канавинский мост, открытый в 1933 году, реконструировали один раз — в 1971 году.