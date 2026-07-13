Загрязнённые участки рекультивировали на берегу Енисея в Дудинке

На берегу Енисея в Дудинке рекультивировали загрязнённые участки по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В мае 2022 года на Дудинской нефтебазе АО «Таймырская топливная компания» из-за эксплуатации промышленной ливневой канализации произошёл пролив сточных вод с нефтепродуктами. Загрязнение вышло за пределы площадки и достигло берега Енисея. Анализы показали: содержание нефтепродуктов в почве на отдельных участках в десятки раз превышало норму.
Компания разработала проект рекультивации, но с восстановлением земель не спешила. Прокуратура обратилась в суд. Несмотря на доводы ответчика о том, что работы якобы ведутся, суд встал на сторону надзорного ведомства.
Теперь решение исполнено: два участка общей площадью более 1 тысячи квадратных метров очищены, почва восстановлена. Берег Енисея вновь безопасен для людей и природы.
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