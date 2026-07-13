Загрязнённые участки рекультивировали на берегу Енисея в Дудинке

В мае 2022 года на Дудинской нефтебазе АО «Таймырская топливная компания» из-за эксплуатации промышленной ливневой канализации произошёл пролив сточных вод с нефтепродуктами. Загрязнение вышло за пределы площадки и достигло берега Енисея. Анализы показали: содержание нефтепродуктов в почве на отдельных участках в десятки раз превышало норму.