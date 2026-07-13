Очевидцы: потоки воды разрушают водонапорную башню психлечебницы Алленберга

В Знаменске, на территории бывшей психиатрической лечебницы Алленберга, уже больше недели идет утечка из резервуара исторической водонапорной башни. О том, что в муниципальный водоканал уже подана заявка на устранение утечки (МУП «Чистая Вода»), «Новому Калининграду» сообщил один из очевидцев.