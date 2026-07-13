Очевидцы: потоки воды разрушают водонапорную башню психлечебницы Алленберга

В Знаменске, на территории бывшей психиатрической лечебницы Алленберга, уже больше недели идет утечка из резервуара исторической водонапорной башни. О том, что в муниципальный водоканал уже подана заявка на устранение утечки (МУП «Чистая Вода»), «Новому Калининграду» сообщил один из очевидцев.
Кроме того, о ситуации с разрушением памятника архитектуры потоками воды сообщил калининградский краевед Евгений Мосиенко в своем паблике «Культурная индустриализация».
«Потоки воды разрушают межэтажные перекрытия, вымывают кладочный раствор, повреждают несущие конструкции, — написал Евгений. — Это ставит под угрозу не только ценного исторического объекта, но и систему водоснабжения соседних домов, так как башня действующая. Памятник индустриальной архитектуры, сохранивший оригинальный декор — орнамент на штукатурке, деревянную черепицу (гонт), керамическую черепицу и прочие детали, — может просто разрушиться из-за чьей-то безответственности».
Евгений уточнил, что местные жители обнаружили течь неделю назад, однако коммунальные службы до сих пор не решили проблему.
«Вчера автор канала позвонил в 112 и оповестил службы, ведь в случае обрушения постройки существует угроза жизни людей. Утром связался с Гвардейским водоканалом по вопросу срочного устранения аварийной ситуации. В Службу охраны объектов культурного наследия готовится обращение с просьбой обязать собственника провести противоаварийные работы», — добавил автор паблика.
«Новый Калининград» также связался с МУП «Чистая Вода», однако комментарий по ситуации с водонапорной башней на предприятии предоставить отказались.