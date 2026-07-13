Проходящие через Воронежскую область 6 крымских поездов отстали от графика

Шесть пассажирских поездов, проходящих через Воронежскую область, отстали от графика в понедельник, 13 июля. Причиной стало временное перекрытие Крымского моста. Сейчас железнодорожное движение открыто. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».