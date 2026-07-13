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Проходящие через Воронежскую область 6 крымских поездов отстали от графика

Причиной стало временное перекрытие Крымского моста.

Источник: АиФ Воронеж

Шесть пассажирских поездов, проходящих через Воронежскую область, отстали от графика в понедельник, 13 июля. Причиной стало временное перекрытие Крымского моста. Сейчас железнодорожное движение открыто. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

В пути задерживаются составы:

№ 27/28 Симферополь — Москва (от Керчи), отправлением 12 июля, опоздание 10 часов;

№⅞ Севастополь — Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля, опоздание на 8 часов;

№⅞ Санкт-Петербург — Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 8 часов;

№ 91/92 Москва — Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, опоздание на 4,5 часа;

№ 179/180 Санкт-Петербург — Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 3,5 часов;

№ 027/028 Москва — Симферополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 3,5 часов.

Время задержки в пути может измениться.

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