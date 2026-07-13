Калининградские таможенники изъяли 37 редких ящериц на 5,5 млн рублей у поляка

пункте пропуска Мамоново-2 на личном автомобиле следовал 64-летний гражданин Польши. При досмотре в салоне обнаружили несколько спортивных сумок, в которых в холщовых мешочках по две-три штуки находились живые рептилии.
Всего насчитали 37 особей длиной 15−20 сантиметров. Документов на живой товар у мужчины не оказалось. Он пояснил, что вёз ящериц по просьбе других людей за вознаграждение.
Экспертиза установила, что рептилии относятся к виду малый поясохвост. Этот вид защищён Конвенцией СИТЕС. Общая стоимость изъятых животных превысила 5,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда особо ценных диких животных. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Сейчас ящериц временно разместили в специальном помещении с подходящими условиями.