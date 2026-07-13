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Калининградские таможенники изъяли 37 редких ящериц на 5,5 млн рублей у поляка

Калининградские таможенники пресекли попытку вывоза редких ящериц в Польшу. В.

Источник: KaliningradToday

пункте пропуска Мамоново-2 на личном автомобиле следовал 64-летний гражданин Польши. При досмотре в салоне обнаружили несколько спортивных сумок, в которых в холщовых мешочках по две-три штуки находились живые рептилии.

Всего насчитали 37 особей длиной 15−20 сантиметров. Документов на живой товар у мужчины не оказалось. Он пояснил, что вёз ящериц по просьбе других людей за вознаграждение.

Экспертиза установила, что рептилии относятся к виду малый поясохвост. Этот вид защищён Конвенцией СИТЕС. Общая стоимость изъятых животных превысила 5,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда особо ценных диких животных. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Сейчас ящериц временно разместили в специальном помещении с подходящими условиями.