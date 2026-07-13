Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту из Красноярского края Кириллу Пескову

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил первому космонавту-испытателю из Красноярского края Кириллу Пескову звание Героя России. Тем же документом Пескову присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». Напомним, Кирилл Песков родился и вырос в городе Назарово. Прошел открытый набор в отряд космонавтов России. 15 марта 2025 года в качестве специалиста миссии Crew-10 и бортинженера МКС отправился в космос. Он стал первым представителем Красноярского края, кто попал на орбиту Земли. Продолжительность работы членов экипажа миссии Crew-10 составила 147 суток. 9 августа в Тихом океане у побережья Калифорнии состоялось приводнение пилотируемого корабля с космонавтами миссии на борту.