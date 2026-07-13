Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту из Красноярского края Кириллу Пескову

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил первому космонавту-испытателю из Красноярского края Кириллу Пескову звание Героя России. Тем же документом.

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил первому космонавту-испытателю из Красноярского края Кириллу Пескову звание Героя России. Тем же документом Пескову присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». Напомним, Кирилл Песков родился и вырос в городе Назарово. Прошел открытый набор в отряд космонавтов России. 15 марта 2025 года в качестве специалиста миссии Crew-10 и бортинженера МКС отправился в космос. Он стал первым представителем Красноярского края, кто попал на орбиту Земли. Продолжительность работы членов экипажа миссии Crew-10 составила 147 суток. 9 августа в Тихом океане у побережья Калифорнии состоялось приводнение пилотируемого корабля с космонавтами миссии на борту.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше