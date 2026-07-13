Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии кошка застряла в оконном проёме

Спасатели вызволили животное из смертельной ловушки.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, накануне вечером прохожие заметили на третьем этаже одного из домов кошку, которая застряла в окне, открытом на вертикальное проветривание. Животное отчаянно мяукало. Очевидцы не смогли пройти мимо и сразу же позвонили в экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения аккуратно освободили животное из «плена».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе в «цветущем» и пахнущем озере в парке Якутова поселились черепахи.