В Красноярском крае готовят участников адресного информирования о выборах

В Красноярском крае адресным информированием о предстоящих выборах планируется охватить избирателей всего края, сообщили в Крайизбиркоме.
Участниками проекта «ИнформУИК» станут более 6400 членов участковых избирательных комиссий. Подомовые обходы они будут проводить в период с 20 августа по 10 сентября.
Они расскажут:
о местонахождении избирательного участка и графике его работы; о времени и формах голосования: на участке по месту жительства, на дому или по месту нахождения; о зарегистрированных кандидатах и партийных списках кандидатов.
Обучение участников проекта началось 6 июля. Помимо вебинаров пройдут инструктажи членов избирательных комиссий по работе в информационной системе и мобильном приложении «ИнформУИК».