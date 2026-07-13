ВЭФ-2026 посвятят развитию Дальнего Востока «во благо людей»

В ДФО представили архитектуру деловой программы Восточного экономического форума — 2026, который пройдет 1−4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ, сообщает пресс-служба полпреда в ДФО.
Главной темой форума станет «Дальний Восток — развитие во благо людей». В программу вошли пять тематических направлений: развитие условий для жизни и работы в макрорегионе, привлечение частных инвестиций, международное сотрудничество, технологии будущего, а также логистика и инфраструктура.
Отдельное внимание участники ВЭФ уделят вопросам кадров, развитию городов и созданию комфортной среды. В рамках трека «Жить и работать на Дальнем Востоке» обсудят роль вузов в подготовке специалистов, мастер-планы городов, жилищную политику и проекты, которые должны повысить качество жизни.
Инвестиционный блок будет посвящен развитию промышленности, совершенствованию механизмов поддержки бизнеса и реализации крупных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике.
Еще одним направлением станет технологическое развитие. Участники форума обсудят внедрение искусственного интеллекта, роботизацию производств, беспилотные технологии, развитие платформенной экономики и создание дата-центров.
«Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов социально-экономического развития Дальнего Востока», — отметил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По его словам, за время работы форума в регионы пришло почти 7 трлн рублей инвестиций, а также было создано 197 тысяч рабочих мест.
В международном блоке ВЭФ запланированы обсуждения сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развития туризма и новых направлений экономики.
Помимо основной деловой программы, на форуме пройдут Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего», Форум МСП, Международный форум «День сокола», а также бизнес-диалоги с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН.